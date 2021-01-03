شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة يهدي غريمه صدارة الدوري اللبناني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى النجمة غريمه التقليدي الأنصار صدارة الدوري اللبناني لكرة القدم؛ بفضل هدفين لمهاجمه المخضرم محمد غدار قادا إلى إلحاق الخسارة الأولى بشباب الساحل 2-1 الأحد في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب.

وافتتح النجمة التسجيل في الدقيقة الثامنة عبر محمد غدار(37 عاماً) وذلك بعد أكروباتية رائعة ،وأضاف هو نفسه الثاني بعد تمريرة من خالد تكجي.

وسجل شباب الساحل هدفه الوحيد في الدقيقة الأخيرة عبر يوغي حمادة .

وأصبح النجمة الفريق الوحيد الذي لم يخسر في دور الذهاب.

ويقام الدور الثاني من الدوري بين الفرق الـ6 الأوائل وهي: الأنصار (27 نقطة) والنجمة (25) وشباب الساحل (24) والأخاء (19) والعهد (17) والصفاء (16)، والذي يصل إلى أكبر عدد من النقاط يتوج بطلاً.