شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لمنصة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدادات مكثفه تحت قبة مجلس النواب، تمهيداً للجلسة الافتتاحية للمجلس في الفصل التشريعي الثاني، والتي ستعقد بعد دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد في الدور الأول بالفصل التشريعي الثاني ، وينشر ”الخليج 365” أول صور للمنصة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية التى سيقودها "أكبر الأعضاء سنا" و المعاونين " أصغر عضوين سنا " يجلسان علي يمينه ويساره، حتى يتم انتخاب رئيس المجلس والذي يتسلم زمام الجلسة العامة.

يشار إلي أن أكبر الأعضاء سنا من بين المنتخبين هي النائبة فريدة الشوباشي، وأصغر الأعضاء المنتخبين هما النائبة فاطمة سليم، والنائب أبانوب عزت، وتنتظر الأمانة العامة القائمة المعينة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحديد من هو أكبر الأعضاء سنا وما هم أصغر الأعضاء سنًا وبالتالي من رئيس الجلسة الافتتاحية والمعاونين له من الشباب)

وبدأ العاملون في عملية طلاء وترميم المبنى الرئيسي للمجلس، فضلا عن حوائط الممرات والطرق المؤدية إلي القاعة الرئيسية لمجلس النواب، والتي تعقد فيها الجلسات العامة.

يشار إلي أنه بدأ العد التنازلي لانعقاد مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني (2021 – 2026) حيث ينتهي الفصل الأول قانونيا في 9 يناير 2021، ليبدأ مدة سلفه من اليوم الذي يدعو فيه رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثاني (5 سنوات).

وأكد المستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس ، جاهزية المجلس لعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني (2021-2026) سيبدأ من 10 يناير 2021، وأن موعد انعقاد الدور الأول بالفصل التشريعي الثانى، يحدد بقرار يصدره رئيس الجمهورية

ويُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.



استعدات مجلس النواب



استعدادات داخل قاعة البرلمان



استعدادات مجلس النواب قبل الافتتاح



الاستعدادات للجلسة الافتتاحية (2)



الاستعدادات للجلسة الافتتاحية



التأكد من انضباط الصوت داخل القاعة



التباعد الاجتماعى



التصويت الاكترونى للنائب



الشاشة بجوار مقعد رئيس المجلس



القاعة الرئيسية للمجلس



القاعة الرئيسية لمجلس النواب



النواب يجلسون علي مستويين



بصمة الصوت



بصمة الوجة للنواب



تجهيزات القاعة الرئيسية لذوي الاعاقة



ترميم المبنى



جانب من أعمال الترميمات داخل المجلس



جانب من القاعة الرئيسية



جانب من القاعة



جرس بجوار رئيس المجلس لضبط الاداء



شاشات العرض بالقاعه الرئيسية



شاشات العرض



شاشات عرض قاعة المجلس



صوت ذوي الهمم تحت القبة



ظبط اجهزة التصويت



قاعة البرلمان



قاعة نواب البرلمان



قبة البرلمان



قبة مجلس النواب



قبه البرلمان_1



مبنى البرلمان_1



مبني مجلس النواب



مجلس النواب



مقاعد الاغلبية البرلمانية علي يمين المنصة



مقاعد الحكومة



مقعد الرئيس_1



مقعد رئيس النواب_1



مقعدي وكيلي المجلس



منتصف القاعة الرئيسية



منصه رئيس المجلس_2