الجمعية الفلكية بجدة: "المريخ" يزيّن ليالي يناير 2021 ويشاهد بالعين المجردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:



كشف المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن كوكب المريخ يزين السماء خلال شهر يناير الجاري 2021، ويرى بالعين المجردة.

وأوضح أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على فيس بوك، أن المريخ يعتبر الكوكب الوحيد اللامع الذي يظهر حلول ظلمة الليل وساعات المساء طوال شهر يناير 2021، بالإضافة لرصد الكواكب المسائية الثلاثة الأخرى - (عطارد والمشتري وزحل) - عند غسق مساءً فقط وتغادر السماء بحلول الليل بسماء الوطن العربي.

وأشار إلى أن المريخ يرصد عاليا في السماء بداية الليل وبعد ذلك يتجهة نحو الأفق الغربي (بسبب دوران الأرض حول محورها) خلال ساعات المساء، وسيغرب بعد منتصف الليل، علما بأن الكوكب الاحمر سيصبح خافتًا ببطء في الأشهر المقبلة.

وتابع أبو زاهرة: سيبقى المريخ يلمع كنجم متوسط اللمعان من السهل رؤيته بالعين المجردة طوال شهر يناير، وسيلتقي به القمر في النصف الثاني من هذا الشهر.