"الكمامة للجميع".. المواطنون يلتزمون بتعليمات الحكومة لمواجهة كورونا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

تصوير– أحمد جمعة:

أبدى المواطنون التزامًا واضحًا اليوم الأحد، بارتداء الكمامة، في أول يوم لتطبيق قرار فرض الغرامة على المخالفين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا.

بدأت الحكومة، اليوم الأحد، تفعيل القرارات الجديدة التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطبيق غرامات فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية، بواقع 50 جنيهًا.

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