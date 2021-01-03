في أول أيام تطبيق القرار.. تحصيل 420 غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة طبية بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

سجلت محافظة كفرالشيخ، اليوم الأحد، 420 مخالفة ارتداء كمامة طبية، وذلك في أول أيام تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

كان المحافظ اللواء جمال نور الدين تفقد رفقة نائبه عمرو البشبيشي، الموقف العمومي لسيارات الأجرة بين المحافظات، وسيارات الأجرة بين مراكز المحافظة، ومكتب البريد الرئيسي، ومحطة قطار كفرالشيخ، وعددًا من المقاهي بشارع المصنع، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك في حضور اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد أشرف النويشي مأمور قسم أول كفرالشيخ، والعميد سامح العزب وكيل إدارة المرور.