الإعلان عن تأسيس اللجنة الإستشاريّة لملتقى الحوار السياسي في ليبيا

أعلنت المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، معربة عن إمتنانها لأعضاء الملتقى لمشاركتهم "البناءة". وقالت المبعوثة في بيان السبت، إنها تلقت ما مجموعه 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى، مضيفة أن البعثة الأممية قررت توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضوا من أجل "ضمان تنوع جغرافي وسياسي واسع النطاق ومشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية". وأوضحت أن ولاية اللجنة الاستشارية "محددة زمنيا بشكل صارم" وستكون مهمتها الرئيسية "مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة بإختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى". وكانت ويليامز قد رصدت نهاية ديسمبر إحراز "بعض التقدم الإيجابي على مختلف المسارات" في المساعي لإيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية. المصدر: RT

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