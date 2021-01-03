الولايات المتحدة تعلن فرضيتها لأصل فيروس كورونا

قال ماثيو بوتينجر نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التسريب من مختبر في الصين، هو أكثر طرح ذي "مصداقية" لأصل فيروس كورونا المستجد.
وأضاف بوتينجر، في مؤتمر Zoom مع برلمانيين من دول مختلفة حول موضوع الصين: "هناك أدلة متزايدة على أن المختبر، هوالمصدر الأكثر احتمالا لتسرب الفيروس".
في الوقت نفسه، لم يقدم بوتينجر أي دليل يدعم هذا الطرح، وفقط استند إلى "أحدث المعلومات الاستخبارية". وزعم بأن خروج ممرض، من المختبر أو وقوع حادث ما قد يكون ساهمفي التسرب.
وجاءت تصريحات مستشار ترامب، على خلفية إعداد متخصصين من منظمة الصحة العالمية لإرسالهم إلى ووهان للتحقيق في أسباب الوباء.
ووصف بوتينجر أنشطة منظمة الصحة العالمية، "بالخداع والتضليل"، ودعا البرلمانيين من مختلف البلدان إلى "القيام بدورهم في فضح تحقيق منظمة الصحة العالمية".
ويخشى المنتقدون الغربيون، من أن المنظمة لن تكون موضوعية في تحديد أسباب الوباء، "بسبب التأثير الكبير للصين عليها".
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