الصين زوّدت أوروبا بـ5660 طنا من مستلزمات مكافحة كورونا

نقلت قطارات الشحن من مدينة ووهان حاضرة مقاطعة هوبي وسط الصين نحو 5660 طنا من الإمدادات الطبية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا إلى الدول الأوروبية في 2020.

ووفقا لفرع ووهان التابع لشركة سكك الحديد الصينية، فقد نقلت القطارات 770 وحدة مكافئة لعشرين قدما من الإمدادات، تتضمن كمامات وبدلات واقية وأجهزة تنفس صناعي.

وأشار ليو فانغ تشي مسؤول فرع الشركة في ووهان، إلى أن عملية الشحن تمت إلى ألمانيا وصربيا وبولندا ودول أخرى في

العام الماضي.

وسجلت ووهان 215 رحلة لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا في 2020.

وظلت خدمة قطارات الشحن بين الصين وأوروبا قناة جارية للنقل وسط تفشي كوفيد-19.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 84.6 مليون حتى صباح اليوم الأحد.وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات

وصل إلى 84 مليونا و 588 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين وصل إلى 47.57 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 835 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.