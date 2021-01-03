الأردن يسجل 26 وفاة و1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 1540 إصابة جديدة و26 وفاة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 298 ألفًا و208 حالات.



وأضافت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفروس بلغ 3903 حالات، كما تم تسجيل 2499 حالة تعافي؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 276 ألفا و485 حالة.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 84.6 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 84 مليونا و588 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين وصل إلى 47.57 مليون، فيما

تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 835 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.