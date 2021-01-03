العراق.. مصرع مسؤول في الحشد خلال مشاركته في الذكرى السنوية لمقتل سليماني والمهندس

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، وفاة مسؤول فيها خلال مشاركته في الذكرى السنوية لمقتل نائب رئيس الهيئة السابق أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

وذكرت المديرية في بيان صحفي: "نزف شهيد الواجب مدير مديرية العلاقات العامة في الهيئة أحمد عبد الوهاب أحمد الجابري وزوجته جراء حادث سير اليوم الاحد، على طريق النجف – بغداد

أثناء تاديتهما الواجب المكلفين به بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر".

وأضافت، أن "زوجة الشهيد احمد الجابري هي شقيقة الشهيد محمد رضا الجابري مدير علاقات الحشد السابق الذي نال شرف الشهادة اثر الضربة الامريكية الغادرة التي استهدفت الشهيدين القائدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني العام الماضي".

وتابعت: "نحن إذ نستذكر دور الشهيد وزوجته منذ تأسيس الحشد الشعبي ومأسسته، نؤكد أن ارتقاءهما بنفس يوم استشهاد السيد محمد رضا الجابري والشهيدين القائدين ما هو إلا رسالة رسمها القدر بأن شهداء هذا الدرب ماضون على نفس الطريق التي اختطها القادة حيث قهروا من خلالها تنظيمات الارهاب واجنداته".

وتوجه الآلاف من العراقيين إلى ساحة التحرير وسط بغداد، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.