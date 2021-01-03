ولاية جورجيا تحسم أغلبية مجلس الشيوخ هذا الأسبوع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 07:10 مساءً - من المقرر أن تشهد ولاية جورجيا بعد غد الثلاثاء، انتخابات إعادة على مقعدين في مجلس الشيوخ الأمريكي، سيحسمان السيطرة على المجلس ومصير البرنامج التشريعي للرئيس المنتخب جو بايدن.

وقد حطمت حملة الدعاية التي بدأت منذ انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، التي هزم فيها بايدن الرئيس دونالد ترامب، كل الأرقام القياسية المتعلقة بالإنفاق، وهيأت الظروف لمشاركة غير مسبوقة في التصويت.

كما أغرقت التكتلات السياسية الولاية الجنوبية بطوفان من الإعلانات التلفزيونية.

وسيزور بايدن، الديمقراطي، وترامب الجمهوري، الولاية يوم الإثنين، فيما يمثل تأكيدا للأهمية السياسية لهذا السباق الانتخابي.

وإذا فاز أي من عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين ديفيد بيردو وكيلي لوفلر أو كلاهما، يوم الثلاثاء، فسيحتفظ الحزب الجمهوري بأغلبية بسيطة في المجلس، بما يتيح له حق الاعتراض على طموحات بايدن.

أما إذا فاز الديمقراطيون بالمقعدين فستتساوى الكفتان، وسيكون الصوت الفاصل بين الحزبين لنائبة الرئيس المنتخبة كاملا هاريس.

وينافس الديمقراطي جون أوسوف، منتج الأفلام الوثائقية على مقعد بيردو، في حين ينافس القس رافاييل وارنوك، على مقعد لوفلر.

وكان فوز بايدن، بأغلبية بسيطة من أصوات الناخبين في جورجيا، في تشرين الثاني/نوفمبر، أول فوز من نوعه لمرشح ديمقراطي للرئاسة على مدى جيل كامل، وقد استكمل هذا الفوز تحول الولاية من معقل للجمهوريين إلى ساحة مفتوحة لمنافسة ضارية.

وستجري انتخابات الإعادة لعدم حصول أي من المرشحين على 50% من الأصوات خلال انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تساوي كفتي الجانبين.

وحطم التصويت المبكر الأرقام القياسية السابقة في انتخابات الإعادة، إذ أدلى ثلاثة ملايين ناخب بأصواتهم حتى الآن.

وشهد السباق إنفاق مبلغ 490 مليون دولار على الإعلانات، وفقا لما ذكرته شركة آد إمباكت التي تتابع التطورات.

وقال مصدر مطلع، إن فريق بايدن السياسي وجه ما لا يقل عن 18 مليون دولار للإنفاق على جهود الديمقراطيين في الدعاية الانتخابية.

وإذا جاءت النتائج متقاربة، فربما يظل الوضع غامضا ريثما يكتمل فرز الأصوات، كما أن الطعون القانونية قد تطيل أمد تلك العملية.

وكان تأكيد فوز بايدن بفارق 12 ألف صوت قد استغرق أكثر من أسبوع، حيث دفعت إعادة فرز الأصوات مرتين باعتماد النتيجة النهائية للولاية إلى كانون الأول/ديسمبر.