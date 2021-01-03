السعودية تسجل أدنى معدل بإصابات كورونا لأول مرة منذ 9 أشهر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السعودية اليوم الأحد ، عن تسجيل عدد إصابات بفيروس كورونا دون 100 إصابة للمرة الأولى منذ 9 أشهر، بواقع 82 حالة جديدة مصابة.

وبين التقرير اليومي لوزارة الصحة السعودية، أن هناك 180 حالة تعاف جديدة، و7 حالات وفاة.

وبحسب إحصاء وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 363.061 حالة، من بينها 2372 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 358 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 354.443 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6246 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا في السعودية لتصل إلى 97.62%، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 0.65%، في حين بلغت نسبة الوفيات 1.72%.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت ، الأحد، انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والسماح بالدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه يتوجب الدخول في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا لغير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد مع إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلو القادمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).