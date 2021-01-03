رجاء بني ملال “يخرج” نهضة الزمامرة من مسابقة كأس العرش

أخرج فريق رجاء بني ملال، ممثل القسم الثاني للبطولة الاحترافية، ضيفه نهضة الزمامرة، من مسابقة كأس العرش.

ونجح الفريق الملالي في حصد بطاقة المرور الی الدور الموالي بعد تجاوزه عقبة نهضة الزمامرة بثناٸية نظيفة فوق أرضية الملعب البلدي ببني ملال، سجلها كل من محمد حمزة حجار في الدقيقة 40 وعبد الغفور مهري في الدقيقة 79.

ونجح بني ملال في مداواة جراح البطولة بالاستمرار في مسابقة كأس العرش، بعدما حكمت عليه منافسات الموسم المنقضي بالانحدار الی دوري الدرجة الثانية وفشله في التوقيع علی بداية جيدة خلال فعاليات الموسم الجاري بعد هزيمتين، تعادل وانتصارين.

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