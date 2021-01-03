شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص تكتشف 12 إصابة بكورونا المتحور قادمة من بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في قبرص اليوم الأحد ، اكتشاف 12 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في أشخاص سافروا إليها من بريطانيا في الآونة الأخيرة. واكتُشفت السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر حول العالم حاليا في بريطانيا أولا وهي أسرع انتشارا من السلالة الأصلية للفيروس التي اكتُشفت في الصين قبل عام. واكتُشفت سلالة أخرى جديدة في الآونة الأخيرة في جنوب أفريقيا أولا.

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