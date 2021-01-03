شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا على عقد اجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين الأقارقة. وأعلنت ، ترحيبها بمذكرة الاتفاق لكنها تعتبره تطورا غير كاف في ظل عدم تحديد دور واضح للخبراء الأفارقة.

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