شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: الميليشيا تعترف باستهداف مطار عدن انتقاما لـ "سليماني" والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف الإرياني في تغريدات على "تويتر": المدعو "ابراهيم الديلمي" اعترف بشكل واضح بمشاركة الهالك قاسم سليماني قائد فيلق القدس الارهابي في إدارة العمليات العسكرية للمليشيا منذ الانقلاب وتنفيذ الأنشطة الارهابية التي استهدفت الأعيان المدنية في دول الجوار والسفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية
وتساءل وزير الاعلام اليمني : ماذا تبقى للمجتمع الدولي لإدراك ان الحوثي مجرد أداة قذرة لتنفيذ المخطط الايراني لنشر الفوضى والارهاب في المنطقة وتصفية الحسابات الاقليمية وتهديد المصالح الدولية ، والى متى سيستمر تجاهل العالم للارهاب الحوثي المنظم الذي يفتك باليمنيين منذ 6 اعوام ومطالبتهم بتصنيفها جماعة ارهابية
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