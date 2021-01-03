شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة سادسة من ضحايا الهبوط الأرضي بالنرويج والان نبدء بالتفاصيل
ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين، بينما لم يفقد طاقم الإنقاذ الأمل في العثور على ناجين، بعد مرور أكثر من 100 ساعة على الانهيار، الذي وقع بالقرب من العاصمة أوسلو.
وخلال زيارة للأسرة الملكية اليوم الأحد، وصف الملك هارالد الكارثة بأنها "فظيعة تماما"، وقال إن من الصعب للغاية التعبير عنها بكلمات.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة سادسة من ضحايا الهبوط الأرضي بالنرويج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.