شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة سادسة من ضحايا الهبوط الأرضي بالنرويج والان نبدء بالتفاصيل

عثرعمال إنقاذ يقومون بجهود البحث عن ناجين، بعد انهيار أرضي في النرويج، على جثة سادسة.

ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين، بينما لم يفقد طاقم الإنقاذ الأمل في العثور على ناجين، بعد مرور أكثر من 100 ساعة على الانهيار، الذي وقع بالقرب من العاصمة أوسلو.

وخلال زيارة للأسرة الملكية اليوم الأحد، وصف الملك هارالد الكارثة بأنها "فظيعة تماما"، وقال إن من الصعب للغاية التعبير عنها بكلمات.