ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، ولاية ألازيغ شرق تركيا، وفق ما أوردت وكالة الأناضول التركية.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، إن الزلزال وقع في قضاء سيفريجه بتمام الساعة 17.17 بالتوقيت المحلي لتركيا. وأشار البيان إلى أن عمق الزلزال بلغ 8.5 كيلو مترات تحت سطح الأرض. ولم تتم الإفادة عن أي أضرار مادية أو بشرية سببها الزلزال.

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 4.2 يضرب شرق تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.