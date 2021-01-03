كورونا حول العالم.. الإصابات بالفايروس تتجاوز 85 مليوناً

وتخطت الوفيات مليونا و845 ألفا، بينما تجاوز عدد المتعافين 60 مليونا و160 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة.