أفاد موقع "ورلد ميتر" (Worldometer) بأن الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت اليوم 85 مليونا،
وتخطت الوفيات مليونا و845 ألفا، بينما تجاوز عدد المتعافين 60 مليونا و160 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا حول العالم.. الإصابات بالفايروس تتجاوز 85 مليوناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.