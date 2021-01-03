الكويت تعيد تعليق الرحلات مع بريطانيا

جددت الكويت تعليق الرحلات الجوية المباشرة مع بريطانيا اعتبارا من السادس من الشهر الجاري، وذلك بعد إعلانها رفع الحظر عن هذه الرحلات أمس السبت.

وذكرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي في تغريدة على "تويتر"، أنه "بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت، تعلق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى بريطانيا وذلك ابتداء من الأربعاء". وأضافت أن "الإجراء مؤقت وحتى إشعار آخر".



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