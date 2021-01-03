تعرف على أبرز إنجازات الحكومة الاتحادية بقيادة محمد بن راشد خلال 15 عاماً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021 متابعات_ الخليج 365 وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة إلى أبناء شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة مرور 15 عاماً على تولي سموه رئاسة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت الرسالة أبرز إنجازات الحكومة الاتحادية بقيادته خلال 15 عاماً، وهي كالتالي: - إعلان رؤية الإمارات 2021 في 2009 - ترسيخ مبادئ التخطيط الاستراتيجي في الحكومة - القيام بأكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً - تغيير نموذج تقديم 2500 خدمة حكومية من تقليدية إلى ذكية. - إعادة هيكلة الحكومة عدة مرات لمواكبة المتغيرات - مضاعفة الميزانية الاتحادية 130%. - تعزيز تنافسية الإمارات لتكون الأولى عالمياً في 121 مؤشراً في مختلف المجالات الأولى عالمياً في: استقطاب المواهب مؤشر الاستقرار الكلي للاقتصاد سهولة الحصول على الكهرباء نسبة المستشفيات المعتمدة دولياً توفر الإنترنت المتنقل عريض النطاق الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص المهارات المالية في القطاع العام جواز الإمارات الأقوى عالمياً ونسبة الشعور بالأمان في الإمارات الأعلى عالمياً بأكثر من 95% الإمارات الثانية عالمياً في الكفاءة المالية وفي قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الثالثة عالمياً في مؤشر جودة الصحة الجسدية ورضا الناس عن الرعاية الصحية الإمارات الأولى اقليمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وسهولة ممارسة الأعمال والتصنيف السيادي المالي الحكومي للإمارات هو الأعلى في المنطقة الإمارات الأولى عربياً في أكثر من 437 مؤشراً دولياً الأولى عربياً في: سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي في التعليم في مجالي العلوم والرياضيات اقتصاد الإمارات الثاني عربياً في الحجم إنفاق الإمارات على البحث والتطوير تجاوز 8 مليارات درهم في عام 2020 خلال الفترة الماضية ضخت الحكومة الاتحادية: 40 مليارا في الإسكان 140 مليارا في التعليم 94 مليارا في برامج التنمية الاجتماعية 50 مليارا في قطاع الصحة ووقاية المجتمع

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