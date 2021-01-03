شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. وفاة الأمير خالد بن فيصل آل سعود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود.



وأضاف الديوان ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس، أنه سيصلى على جثمان الراحل يوم غد الاثنين الموافق 20 / 5 / 1442هـ..تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. وفاة الأمير خالد بن فيصل آل سعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.