شكرا لقرائتكم خبر عن مئة قتيل في هجمات إرهابية على قريتين في النيجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

قتل مئة شخص السبت، في هجمات على قريتين في غرب النيجر، وفق ما أفاد مسؤول محلي لفرانس برس، فيما قد يكون أسوأ مجزرة بحق المدنيين في البلد الذي تستهدفه مجموعات إرهابية.

وقال ألمو حسن مسؤول المنطقة التي تقع فيها القريتان: «عدنا للتو من مكان الهجمات. وصل عدد القتلى في تشوما بانغو إلى سبعين وفي زاروماداري إلى ثلاثين»، متحدثاً عن «إرهابيين وصلوا مستقلين نحو مئة دراجة نارية».