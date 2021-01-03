شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجي: العمل الجماعي أساس مواجهة التحديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن العمل الجماعي أساس مواجهة التحديات. وقال: إن قدرة المجلس على مواجهة التحديات بالعمل الجماعي وبدعم قادة دول المجلس.

وشدد الحجرف، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، على أن انعقاد الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بمحافظة العُلا السعودية، الثلاثاء، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من جائحة كورونا؛ يؤكد حرص قادة الدول الأعضاء على المجلس كمنظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات، وتعزيز مسيرته التكاملية في المجالات كافة.

وأعرب عن أمله في أن تسفر قرارات القمة بدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدماً إلى الأمام؛ تعزيزاً لأمن واستقرار دول المجلس، الذي هو كل لا يتجزأ، وتحقيقاً لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.

وأكد الحجرف أن المجلس حقق العديد من الإنجازات والمشروعات التكاملية على مدى العقود الأربعة الماضية منها السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والربط الكهربائي، وحرية تنقل رؤوس الأموال والعديد من المكتسبات الأخرى التي يتمتع بها مواطنو دول المجلس، التي تؤسس للمرحلة المقبلة من هذه المسيرة المباركة لبناء مستقبل مشرق.

وتمثل الدورة الـ41 مرحلة جديدة في مسيرة مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى العقد الخامس من عمر المجلس؛ وتتمثل في تهيئة آفاق جديدة للمواطن الخليجي، وتمكين الشباب وتأهيلهم؛ لقيادة عجلة الاقتصاد والتنمية الخليجية؛ لبناء مجتمع متمكن، يعتز بماضيه ومنجزاته ويتطلع للمستقبل وطموحاته.