شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال عنيف يضرب جزر «ألوشيان» في ألاسكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضرب زلزال عنيف، الأحد، ولاية ألاسكا الأمريكية بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر.

وقال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد)؛ إن زلزالاً قوته 6 درجات ضرب جزر «ألوشيان» بولاية ألاسكا الأمريكية الأحد.

وأضاف المركز: إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات؛ من دون ذكر معلومات عن وجود ضحايا؛ أو حجم الأضرار.

وكانت ألاسكا قد شهدت حدوث زلزال عنيف منتصف عام 2020 بلغت قوته 7.8 درجة؛ ما تسبب بإنذار حول إمكانية حصول موجات تسونامي؛ بحسب ما أعلن المعهد الأمريكي لرصد الزلازل آنذاك.

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