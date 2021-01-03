شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلق الرحلات المباشرة من المملكة المتحدة وإليها اعتباراً من الأربعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

علقت الكويت الرحلات المباشرة من المملكة المتحدة وإليها اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل السادس من يناير/كانون الثاني.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي على تويتر الأحد: «بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت، تعلق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق السادس من يناير 2021». وأضافت أن ذلك الإجراء «مؤقت وحتى إشعار آخر».