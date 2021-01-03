شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: عدد الإصابة والوفيات بكورونا في أمريكا «مبالغ فيه» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكّك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مجدداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، قائلاً، إن «عدد الإصابات والوفيات بالفيروس مبالغ فيه للغاية في الولايات المتحدة، بسبب الأسلوب السخيف في التحديد مقارنة بالدول الأخرى، وكثير منها غير دقيق للغاية ومنخفض».

وأضاف ترامب على «تويتر»، الأحد، إن «عملية تسليم لقاحات كورونا إلى الحكومة الفيدرالية تتم بشكل أسرع بكثير مما يمكن إعطاؤه».

وسجّلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً في أعداد الإصابات اليومية بكورونا، بإحصائها 277,346 إصابة جديدة، حسب جامعة جونز هوبكنز المرجعية.

وذكرت الجامعة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ نحو 20,38 مليون منذ بداية الجائحة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 349 ألفاً و920 وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: عدد الإصابة والوفيات بكورونا في أمريكا «مبالغ فيه» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.