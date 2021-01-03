حصة بوحميد: رسالة محمد بن راشد تعكس ثقة القائد بأبناء الوطن

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، «15 عاماً في حكومة الإمارات» تعكس بشفافية سطورها ثقة القائد بأبناء الوطن ورؤية سموه الثاقبة لتحقيق الريادة الإماراتية عالمياً، كما أنها تكشف نتائج جليّة لجهود وطنية وتنموية أنجزتها آلاف فرق العمل الاتحادية والمحلية كفريق واحد لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وهو ما يؤكد تناغم وتلاحم الفكر والجهد لتحقيق الأفضل لدولة الإمارات بمواطنيها والمقيمين فيها.

وأشارت إلى أن مخرجات تقرير حالة جودة الحياة في دولة الإمارات الذي عملت عليه وزارة تنمية المجتمع منذ مطلع العام الماضي 2020 تتوافق تماماً مع المنجزات التنموية الاستثنائية التي أعلنها سموه.

وأشارت إلى أن 15 عاماً من تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة حكومة دولة الإمارات أحدثت الفرق في ميزان الإنجازات الإماراتية على مختلف المستويات التنموية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمجتمعية وسواها. كما حققت الأفضلية لدولة الإمارات في العديد من المؤشرات التنافسية وهو ما يضع الجميع في موقع ثقة لمواصلة الصدارة وتحقيق المزيد من الإنجازات التي نستشرفها اليوم برؤية القيادة لمئوية دولة الإمارات بعد 50 عاماً.

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