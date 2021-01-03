شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يدشن معسكر دبي كامل العدد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم، الأحد، معسكره الداخلي المقام في دبي، في إطار استعداداته للمباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق في شهر مارس/ آذار المقبل.

وأدى «الأبيض» أولى حصصه التدريبية بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك بمشاركة اللاعبين الـ27 الذين تم استدعاؤهم للمعسكر الحالي، وهم: خالد عيسى، علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، بندر الأحبابي، محمد برغش، سالم راشد، خليفة الحمادي، شاهين عبدالرحمن، حسن المحرمي، وليد عباس، محمود خميس، يوسف جابر، ماجد سرور، ماجد حسن، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، خليل الحمادي، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، طحنون الزعابي، علي صالح، كايو كانيدو، علي مبخوت، سبيستيان تيجالي، وزايد العامري.

وشهد التدريبات يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وعبدالقادر حسن مدير إدارة المنتخبات، وعادل عبدالعزيز عضو لجنة المنتخبات.

وكان مارفيك عقد اجتماعاً مع اللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية، وطالبهم بضرورة الاستعداد الأمثل للتصفيات ومضاعفة الجهد خلال التدريبات، مؤكداً ثقته الكاملة بالعناصر التي تم اختيارها، خاصة أن هناك مجموعة كبيرة سبق أن عمل معها خلال الفترة الماضية، وأن العناصر المنضمة حديثاً ستشكل إضافة حقيقية للمنتخب.

وقدم مارفيك شرحاً وافياً للاعبين عن برنامج المعسكر الحالي الذي سيستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، وسيتخلله لعب مباراة ودية أمام منتخب العراق، إلى جانب طريقة وأسلوب اللعب التي سيتبعها خلال المباريات.

من جهته، أكد محمد عبيد حماد مشرف منتخبنا الوطني، أن المعسكر الحالي يُمثل أهمية قصوى لكونه الأول في عهد المدرب مارفيك الذي عاد إلى تدريب المنتخب مجدداً، وأنه الأطول من حيث الفترة، خاصة أن التجمعات المقبلة ستكون قصيرة حتى موعد مباراة ماليزيا في الإمارات يوم 25 مارس/ آذار المقبل.

وقال حماد إن اللاعبين الذين تم اختيارهم لهذا المعسكر يعتبرون الأبرز من خلال المستوى الذي ظهروا به في مباريات دوري الخليج العربي، ومعرفة الجهاز الفني بقدراتهم، إلى جانب جاهزيتهم الفنية والبدنية.