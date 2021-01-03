شكرا لقرائتكم خبر عن «كام بلس سبورت» تنقل منافسات الصالات عبر وسائل التواصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

حققت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات سبقاً إعلامياً مميزاً على مستوى الألعاب الجماعية في الدولة بتعاقدها لمدة 3 سنوات مع شركة «كام بلس سبورت» لنقل مباريات مختلف بطولات كرة الصالات بشكل مباشر عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قناة الشركة.

تم التوقيع على العقد في مؤتمر صحفي عقد، الأحد، بحضور عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومنصور المازمي رئيس الشركة الراعية، وكشف جاني أن الاتفاق تضمن أن تكون اللجنة التنفيذية شريكة بنسبة 50% في الحصول على حقوق الدعاية والإعلان.

وتابع جاني «هدفنا من هذه الخطوة نشر اللعبة على أوسع نطاق، خصوصاً على المستويين الداخلي والخارجي»، وتوجه بالشكر إلى جميع الأندية لتعاونها مع الشركة الناقلة في تثبيت وتركيب كاميرات النقل بصالات الأندية، ما يعكس التعاون المشترك بين اللجنة وأنديتها.

وأضاف هدفنا الارتقاء باللعبة في مختلف الجوانب ولابد من توجيه الشكر إلى اتحاد الكرة، ومجلس الشارقة الرياضي على مباركة الخطوة التي تعتبر سبقاً إعلامياً يواكب التطور الذي يشهده العمل الإعلامي.

وقال جاني «مثلما كنا سباقين في إكمال مسابقاتنا في الموسم الماضي، سبقنا الجميع كذلك بخطوة نقل منافساتنا عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وكل الشكر والتقدير إلى قنواتنا الفضائية، وصحفنا المحلية التي لها دورها، وإسهاماتها في ما وصلت إليه اللعبة من تطور وانتشار بفضل التغطية المميزة».

من جانبه، تمنى منصور المازمي أن تكون الشركة عند حسن ظن وثقة لجنة كرة الصالات، وتمنى أن تعم التجربة بقية الاتحادات الرياضية مثل السلة، واليد، والطائرة، ودوري الدرجة الأولى.