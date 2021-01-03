شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدرب «المقاولون» ومساعده و5 لاعبين بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي المقاولون العرب المصري، إصابة مديره الفني عماد النحاس، والمدرب المساعد علاء عبد الغني، وخمسة لاعبين بفيروس كورونا، وذلك قبل سفر بعثة الفريق اليوم الأحد إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في إياب دور الـ32 في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المقررة الأربعاء، على الملعب الأولمبي بسوسة.

وكانت مباراة الذهاب بملعب المقاولون العرب قد انتهت بالتعادل السلبي، وعانى المقاولون فيها غياب 11 لاعباً بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وأظهرت المسحة الطبية التي خضع لها الفريق إيجابية العينة لعماد النحاس وعلاء عبد الغني وخمسة لاعبين قبل سفر البعثة. وغادرت بعثة فريق المقاولون العرب مطار القاهرة متجهة إلى تونس، برئاسة محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، عضو مجلس إدارة النادي. وتضم البعثة رامي عادل وأحمد زهران، ورامي ربيع مدربين، ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى، وتضم قائمة الفريق 23 لاعباً هم: محمود أبو السعود وحسن شاهين، وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي، وأمير عابد ومحمد مجلي وعبدالله ياسين وإبراهيم صلاح، وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري، وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن، ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني، ويوسف الجوهري وأحمد مجدي ولويس إدوار وأحمد شيمي، ومحمد علي محسن وفضل فكري.

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