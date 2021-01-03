شكرا لقرائتكم خبر عن «منتخبات اليد» تبحث برامج إعداد «الناشئين» للآسيوية و«الكبار» للخليجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عبدالله الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد رئيس لجنة المنتخبات إن اللجنة ستطلع خلال اجتماعها المقرر عقده الأسبوع الجاري على تقرير الجهاز الفني حول المعسكر المغلق الذي أقيم الشهر الماضي لمنتخب الناشئين في دبا الحصن استعداداً للبطولة الآسيوية في كازاخستان خلال مارس المقبل، المؤهلة لكأس العالم، وتصورات مراحل الإعداد للمنتخبين الأول والشباب للاستحقاقات الدولية المقبلة، على ضوء خريطة طريق المستقبل التي أعدتها اللجنة الفنية بالتنسيق مع الفريق الاستشاري.

وأشار إلى أن الشهر الجاري ينتظر عملاً كبيراً، بعد الانتهاء من المعسكر الأول لمنتخب الناشئين، استعداداً لبطولة آسيا بكازاخستان، وقال: «سنلتقي بالجهاز الفني والإداري لمنتخب الناشئين بقيادة قاسم عاشور للاستماع منهم إلى مكتسبات المعسكر في دبا الحصن والذي استمر أسبوعين، ومقترحاتهم للفترة المقبلة، التي ستشهد عدداً من التجمعات، بواقع اثنين في شهر يناير، و3 في شهر فبراير، أما معسكر الإعداد الأخير قبل البطولة فإننا ندرس مقترحين، أحدهما أن يكون داخلياً لمدة أسبوعين ثم السفر مباشرة للبطولة في مارس المقبل، والثاني السفر إلى كازاخستان قبل البطولة بأسبوعين وإقامته خارجياً للاستفادة من التكيف والتعايش مع الطقس وأجواء المنافسات».

وأضاف: «إنه على ضوء تأجيل دورة الخليج بالكويت التي كانت ستقام في شهر مارس 2021، والتي تم تأجيلها إلى شهر ديسمبر، سنراجع برنامج إعداد المنتخب الأول، والاتجاه الذي يحكمنا هو أن تكون برامج استعدادات المنتخبات متواصلة، حتى يكون كل منتخب جاهز لأي استحقاق، بغض النظر عما إذا كانت هناك بطولة قريبة أم لا، ومن المؤكد أن تأجيل الدورة الخليجية لشهر ديسمبر يمنحنا فترة جيدة من الوقت للاستعداد بشكل أفضل، وعلينا أن نستغلها بأفضل صورة، حتى نحقق أهدافنا في عام 2021، الذي نعتبره عام بناء القاعدة للانطلاق في تحقيق الإنجازات، بمعنى أن كل استحقاق نشارك فيه سنعتبره فرصة لتحقيق إنجاز، وأول استحقاق هو بطولة آسيا في كازاخستان التي سنبذل كل ما في وسعنا خلالها للتأهل إلى نهائيات المونديال، كما نستهدف المنافسة على الصدارة في دورة الخليج نهاية العام».

وقال: «بالنسبة للهدف الأساسي لنا فيما يتعلق بالمنتخب الأول، فإننا سنسعى بقوة للتأهل لمونديال 2022، وذلك من خلال برامج ومشاركات ونتائج ومسابقات محلية تمكنا من قياس معدل التطور بشكل دوري، في الوقت نفسه الذي يسمح بدعم المنتخب بوجوه جديدة من المواهب في إطار عملية إحلال وتجديد مدروسة تراعي تحقيق الاستدامة في التميز والإنجاز، وبخصوص الجهاز الفني للمنتخب فإننا سنعلن خلال الأسابيع المقبلة عن تشكيل جهاز فني وإداري للمنتخب الأول، وجهاز فني وإداري لمنتخب الشباب بعد دراسة كل الأسماء المتاحة واختيار أفضلها».

وأضاف الكعبي: «من ضمن أولويات المستقبل أن نضع برامج خاصة للكشف عن المواهب في سن مبكرة، لتبنيها وصقلها وتجهيزها لتمثيل المنتخبات بأفضل صورة، مع الاستفادة من القرارات الصادرة أخيراً والتي تسمح بالاستفادة من عدد من الفئات، وأبرزهم مواليد الدولة والمقيمين وحملة المراسيم وأبناء المواطنات».