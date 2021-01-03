شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يعاقب كروتوني على تقدمه بتسجيل سداسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سحق إنترميلان ضيفه كروتوني 6-2 الأحد بينها ثلاثية لنجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في بطولة إيطاليا لكرة القدم.

دخل إنترميلان المباراة وهو يمني النفس في تحقيق فوزه الثامن توالياً في الدوري المحلي واعتلاء الصدارة، لكن وجد منافساً عنيداً كان الطرف الأفضل في ربع الساعة الأول وسنحت له فرص عدة لو أحسن مهاجموه ترجمتها إلى أهداف لربما تغيرت النتيجة.

وبعد أن تخطى إنترميلان شوطاً أول صعباً انتهى بالتعادل 2-2، أجهز على منافسه في الثاني بإضافة أربعة أهداف من دون رد.

وافتتح كروتوني التسجيل بهدف برأسية لنيكولو زانيتو (12). لكن إنترميلان التقط أنفاسه تدريجياً ونجح في إدراك التعادل عندما تلقى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس كرة متقنة من البلجيكي روميلو لوكاكو فراوغ مدافعاً وأطلق كرة قوية في الشباك (20).

وسرعان ما سجل إنترميلان هدف التقدم بعد لعبة مشتركة بين لوكاكو ونيكولا باريلا فمرر الأخير كرة عرضية زاحفة داخل المنطقة تنافس عليها مارتينيز ومدافع كروتوني لوكا ماروني ليسددها الأخير داخل شباك فريقه بالخطأ (31).

ولم يدم تقدم إنترميلان طويلاً؛ لأن الحكم احتسب ركلة جزاء لمصلحة كروتوني إثر مخالفة من قبل التشيلي ارتورو فيدال داخل المنطقة فأنبرى لها بنجاح الصربي فلاديمير غوليميتش على يسار الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش (36).

واستهل إنترميلان الشوط الثاني بقوة في محاولة للخروج فائزاً وكان له ما أراد بعد لعبة ذكية من لوكاكو بالكعب وصلت إلى الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ومنه إلى مارتينيز الذي سدد بيسراه في سقف الشباك (57).

وحسم انتر نتيجة المباراة بنسبة كبيرة بفضل لوكاكو نجم المباراة إلى جانب مارتينيز، عندما تلقى كرة وظهره إلى المرمى على مشارف المنطقة فتخطى المدافع سيباستيانو لوبيرتو وانفرد بالحارس ليسجل في مرماه (64).

والهدف هو الرقم 35 للبلجيكي الدولي في 50 مباراة في الدوري الإيطالي، والـ50 له في مختلف المسابقات في 70 مباراة خاضها مع إنترميلان منذ انتقاله إليه قادماً من مانشستر يونايتد قبل موسمين. ولا يتفوق على لوكاكو في بلوغ هذا الرقم في 50 مباراة في صفوف إنترميلان في الدوري سوى البرازيلي رونالدو (38) وكريستيان فييري (36) في آخر 35 عاماً.

وتساوى لوكاكو في صدارة ترتيب الهدافين مع نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 12 هدفاً لكل منهما.

لكن لوكاكو تعرض لإصابة عضلية ولم يكمل المباراة فدخل بدلاً منه الجناح الكرواتي ايفان بيريتشيتش قبل نهاية المباراة بربع ساعة.

وقام بيريتشيتش بمجهود فردي رائع داخل المنطقة وسدد كرة قوية بيسراه فشل حارس كروتوني في التصدي لها فارتدت باتجاه مارتينيز فتابعها رأسية داخل الشباك مسجلاً الهاتريك الأول له منذ انضمامه لإنتر ميلان في 2018. ورفع رصيده إلى 9 أهداف هذا الموسم في الدوري المحلي.

واختتم الظهير الأيمن المغربي الدولي أشرف حكيمي مهرجان الأهداف عندما تلقى كرة داخل المنطقة فسددها بيسراه زاحفة داخل الشباك (87).