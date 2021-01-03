شكرا لقرائتكم خبر عن مروان المعلا: سنوات حافلة بالإنجازات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الشيخ مروان المعلا، رئيس جمعية أم القيوين الخيرية، بمناسبة مرور 15 عاماً على رئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لمجلس الوزراء: «في مثل هذا اليوم قبل 15 عاماً كانت دولة الإمارات على موعد مع المجد، مع رئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لمجلس الوزراء، لتأتي بعدها سنوات حافلة بالإنجازات تبوأت فيها دار زايد المراكز الأولى عالمياً، بهمة حكومتنا التي عبر بها سموه مختلف الصعاب، لتصبح حكومة الإمارات مثالاً عالمياً للحكومات المرنة القادرة على التعامل مع مختلف التطورات».

وأضاف: «لقد انتقلت حكومة الإمارات برئاسة سموه إلى آلية عمل جديدة لترسخ حضورها خليجياً وعربياً وإقليمياً وعالمياً، بسبب المنهج الفريد لسموه في القيادة والإدارة والبناء المادي والإنساني الذي أصبح نموذجاً يُحتذى في مختلف أنحاء العالم وقد تُوِّج هذا النهج بإنجازات فارقة في عالم البناء المدني والحضاري».

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