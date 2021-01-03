شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى لـ"الخليج 365" بعد إصابته بكورونا: حالتى مستقرة وبتحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، وأمين عام جامعة الدول العربية السابق، الشكر لك محبيه وجميع من سألوا عليه بعدما أصيب بفيروس كورونا، قائلا: "غاية الشكر للجميع وأنا اطمئنهم وأشكرهم".

وأضاف "موسى" فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع": "أنا لازالت متواجد بالمستشفى، لكن الحمد لله حالتى الصحية تتحسن وأصبحت مستقرة الآن"، موضحا أن تحت الرعاية الطيبة ويخضع لبرتوكول وزارة الصحة الخاصة بفيروس كورونا.

وكان مصدر مقرب من عمرو موسى أكد أنه تم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى، ليكون تحت رعاية طبية، مضيفا أن الاشاعة أظهرت وجود بعض الإصابات فى الرئتين وأن الأطباء رءوا أنه من الأفضل أن يكون تحت رعاية طبية.

وكان عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، قد طالب المتابعين له الدعاء بتجاوز تلك الأزمة الصحية، عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا، حيث ظهرت نتيجة المسحة الطبية التى أثبتت إصابته بالفيروس.

وكان المكتب الإعلامى لـ عمرو موسى صرح أول أمس الجمعة، عن ثبوت تشخيصه بمرض كوڤيد 19 بعد ظهور إيجابية المسحة التى قام بإجرائها أول أمس.

واختتم عمرو موسى البيان بالتوجه بالشكر لكل أصدقائه ولكل من بادر بالاتصال والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالبًا منهم الدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.