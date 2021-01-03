هيآت مناهضة للتطبيع تدين منع المواطنين من التعبير عن رفضهم لقرار التطبيع مع إسرائيل

عبرت هيآت مناهضة للتطبيع عن إدانتها لـ”منع المواطنين، والمواطنات من التعبير عن رفضهم لقرار التطبيع مع إسرائيل، بالإضافة إلى قمع الاحتجاجات”.

ودعت ست هيآت مناهضة للتطبيع المغاربة، عبر بيان لها، إلى “الاستمرار في الاحتجاج، بكل الصيغ المتاحة، وعلى الوسائط الرقمية”، مبرزة أنه “سيتم الإعلان عن أشكال احتجاحية، سيعلن عنها بعد أيام”.

وعبرت الهيآت نفسها، من بينها الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، والهيأة المغربية لنصرة قضايا الأمة، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني في الدرالبيضاء، بالإضافة إلى الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عن “اعتزازها بالمبادرات النضالية الاحتجاجية، المقاومة للتطبيع، سواء على الفضاء الرقمي، أو ميدانيا في الساحات العمومية، أو عبر تصريحات، وبيانات، أو برفع دعاوى قضائية، أو تعبيرات أخرى على الجدران…، في عدد من المدن المغربية”.

يذكر أن عددا من المحاميين المغاربة، أعلنوا، الاثنين الماضي، عن رفعهم دعوى قضائية أمام محكمة النقض في الرباط، نيابة عن خالد السفياني، وبهدف “الطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، والسياحي مع إسرائيل”.