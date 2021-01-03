رونالدو يصل إلى ربع مليار متابع على “أنستغرام”.. “الدون” يجني ثروة كبيرة منه

وصل عدد متابعي النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عبر موقع أنستغرام، إلى ربع مليار مشترك، كأعلى شخصية متابعة على الإطلاق.

وتفوق نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في مجمل سنة 2020، إذ صنفت صورته مع الأسطورة ديغو مارادونا، التي نشرها لنعيه بعد وفاته، أكثر صورة نالت إعجابات في السنة الماضية بـ19 مليون إعجاب.

ويعتبر رونالدو أشهر نجوم كرة القدم على أنستغرام، متبوعا بالنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي بـ174 مليون متابع، ثم البرازيلي نيمار بـ144 مليون متابع.

ويحقق رونالدو دخلا مهما من “أنستغرام” قدر السنة الماضية بنحو 47.8 مليون دولار، وهو أكثر مما يتقاضاه من ناديه يوفنتوس، إذ يجني منه 14.8 مليون دولار سنويا.