بدر هاري يرزق بتوأم – صورة

رزق البطل المغربي في رياضة “كيك بوكسينغ”، بدر هاري، بتوأم، حسب ما كشفته زوجته الهولندية، دافني روماني، اليوم الأحد.

وأعلنت زوجة بدر هاري وضعها لتوأم، في منشور على “أنستغرام”، حيث شاركت متتبعيها صورة لقدمي التوأم، مضيفة أن نصيبهما من الأسماء، هما نورا، وأيدن.

وفي المقابل، لا زال البطل المغربي في رياضة “كيك بوكسينغ،” بدر هاري، مختفيا عن مواقع التواصل الاجتماعي، منذ خسارته نزال دجنبر الماضي.

ولدى بدر هاري ثلاث بنات، هن أمبرالتي، ولدت عام 2012، وهدى عام 2016، وعائشة في عام 2019.