المغرب يوسع المجال أمام شركات الطيران ورحلات جوية جديدة بين الناظور وإسبانيا

بعد أشهر من إعادة فتح المغرب لأبوابه أمام الرحلات الجوية عقب الإغلاق، الذي نفذه بسبب كورونا، لا تزال شركات الطيران، تسعى تدريجيا إلى استعادة نشاطها المعتاد صوب مختلف المدن المغربية.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة العربية للطيران، نهاية الأسبوع الجاري، رحلات جديدة لها تربط إسبانيا في مدينة الناظور، برحلتين جويتين، يومي الأحد، والأربعاء من كل أسبوع.

وعلى الرغم من عدم وجود إعلان حكومي رسمي، فإن المغرب، منذ شهر شتنبر الماضي، بات يسمح للأجانب، ممن يتوفرون على حجز، الدخول إلى أراضيه، شريطة التوفر على دعوة من إحدى الشركات المحلية، أو حجز مؤكد لفندق، والقادمين من البلدان، التي لا يتطلب دخول مواطنيها إلى المغرب الحصول على تأشيرة، إذ يمكنهم الولوج عبر المطارات، من خلال الإدلاء بفحص الكشف عن “كوفيد – 19” يؤكد عدم إصابتهم بالفيروس.

وكان قادة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد طالبوا بفتح الأجواء المغربية، بغرض تمكينهم من إعادة إطلاق المحادثات مع رجال الأعمال الأجانب، وتيسير أنشطتهم الاقتصادية المرتبطة بالخارج.

كما أن المغاربة بإمكانهم السفر إلى الخارج انطلاقا من مطارات المملكة، شريطة التوفر على رخصة مسلمة من السلطات المحلية، تسمح لهم بمغادرة التراب الوطني.