شكرا لقرائتكم خبر عن الهند توافق على استخدام لقاحين ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 3 يناير 2021 وافقت الهند، اليوم الأحد، على استخدام جرعات اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، وكذلك لقاح شركة الصيدلة المحلية بهارات بايوتيك.

وتعد الهند ثاني أكثر الدول المتضررة بالوباء، حيث يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 10 ملايين و323 ألفا و965 حالة، فيما يبلغ إجمالي حالات الوفاة 149 ألفا و435 حالة.

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