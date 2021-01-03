اخبار العالم

الهند توافق على استخدام لقاحين ضد فيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الهند توافق على استخدام لقاحين ضد فيروس والان مع التفاصيل

الأحد 3 يناير 2021

وافقت الهند، اليوم الأحد، على استخدام جرعات اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، وكذلك لقاح شركة الصيدلة المحلية بهارات بايوتيك.

 

 

وتعد الهند ثاني أكثر الدول المتضررة بالوباء، حيث يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 10 ملايين و323 ألفا و965 حالة، فيما يبلغ إجمالي حالات الوفاة 149 ألفا و435 حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر الهند توافق على استخدام لقاحين ضد فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا