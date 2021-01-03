شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 5:45 مساءً, 3 يناير 2021 م المناطق - واس صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي “

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 20 / 5 / 1442هـ.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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