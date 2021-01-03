شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلق الرحلات المباشرة من بريطانيا وإليها والان نبدء بالتفاصيل

قررت الكويت تعليق الرحلات المباشرة من المملكة المتحدة وإليها اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل السادس من يناير كانون الثاني.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي على تويتر اليوم الأحد "بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت، تعلق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق السادس من يناير 2021".