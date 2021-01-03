شكرا لقرائتكم خبر عن 11 عضواً جمهورياً يعتزمون الاعتراض على "الانتخابات الرئاسية" والان نبدء بالتفاصيل
وبرر هؤلاء الأعضاء الجمهوريون خططهم تلك بمزاعم تزوير الانتخابات ومخالفات مزعومة في الإدلاء بالأصوات داخل عدة ولايات.
وطالبت المجموعة الكونجرس بتشكيل لجنة على الفور للتحقيق في هذه المزاعم بشكل عاجل في غضون عشرة أيام من أجل توضيح الأمور قبل تنصيب الرئيس الجديد في العشرين من الشهر الجاري، وإلا فقد لا يتمكنون من الموافقة على النتائج.
يقود هذه المجموعة السناتور تيد كروز من ولاية تكساس الموالي للرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب.
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