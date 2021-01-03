شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يخترق الأمن ويقضي ساعتين في مقر إمبراطور اليابان والان نبدء بالتفاصيل

في واقعة قد تعيد كل الترتيبات الأمنية داخل القصر الامبراطوري باليابان ..اخترق شاب في العقد الثالث من عمره كل الإجراءات الأمنية ودخل – حسبما أفادت وسائل إعلام يابانية اليوم الأحد - ، مقر إقامة الإمبراطور ناروهيتو في طوكيو، وامضى ساعتين قبل اكتشاف وجوده. ونقلت شبكة "فوجي" الإخبارية عن مصادر في الشرطة أن الحرس الإمبراطوري أوقف الرجل الدخيل بعد ساعتين قرب منزل الأميرة يوريكو (97 عاماً)، عمة ناروهيتو.

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