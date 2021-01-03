"كل الناس ماتت ": فيديو كورونا المرعب بمصر.. النيابة تتدخل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استدعت نيابة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية (دلتا مصر)، مدير مستشفى الحسينية المركزي، وعددا من الأطباء، للاستماع لأقوالهم.

الاستدعاء يأتي بشأن واقعة وفاة أربع حالات مرضى فيروس كورونا محتجزين بالعناية المركزة.

وطالبت النيابة بتوضيح الحالة الطبية للمتوفين، وذلك بعد أن تردد بين الأهالي أن الوفيات جاءت بسبب نقص الأكسجين.

تدخل النيابة يأتي عقب انتشار فيديو تم تناوله على صفحات التواصل الاجتماعي، من داخل مستشفى الحسينية المركزي، يظهر "وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاده بالمستشفى".

وانتشر أمس فيديو يتحدث مصوره ويقول فيه إن "كل الناس ماتت، وكل مين هو في العناية مات"، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو "نقص الأكسجين" في المستشفى.

وانتشر أمس السبت الفيديو الذي يتحدث مصوره ويقول فيه إن "كل الناس ماتت، وكل مين هو في العناية مات"، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو "نقص الأكسجين" في المستشفى.

وأظهر مقطع الفيديو البالغ مدته 48 ثانية فقط، ذهول ممرضة وهي جالسة على الأرض في وضع القرفصاء، وسط محاولة باقي التمريض إنقاذ الحالات.





ولاحقا أصدرت محافظة الشرقية بيانا تفصيليا توضح حقيقة الواقعة، أكد فيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية: أنه لا صحة لوفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا في مستشفى الحسينية المركزى، بسبب نقص أو نفاد الأكسجين من المستشفى.

وأشار إلى أن عدد المتوفين هم 4 حالات فقط وكانوا على أجهزة تنفس صناعى وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا وأنهم أصحاب أمراض مزمنة.

واُهاب محافظ الشرقية برواد ومتابعى صفحات التواصل الاجتماعى بتوخى الحيطة والحذر فيما يقومون بنشره من أخبار وفيديوهات تتعلق بأزمة كورونا تفادياً لإثارة الرأى العام ونشر الذعر بين المواطنين , مطالباً الجميع بعدم الإنسياق وراء هذه الأخبار الكاذبة وعدم الإعتداد بأية أخبار تنشر عن المحافظة إلا من خلال المتحدث الرسمى وعبر الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية.