بعد غزة.. إحراق صورة سليماني في لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحراق لبنانيون، الأحد، صورة لقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني في منطقة البقاع، بالتزامن مع ذكرى مقتله بغارة أمريكية.

يأتي ذلك احتجاجا على إحياء "حزب الله" الإرهابي الذكرى السنوية لمقتل سليماني في عدد من المناطق اللبنانية، وسط صمت لبناني رسمي.

وشهدت منطقة بريتال بالبقاع، اليوم، إحراق صورة لسليماني، رغم أن المنطقة تقع تحت سيطرة حزب الله في أغلبها.

واعتقلت أجهزة حماس الأمنية في غزة، الخميس، شخصا مزق صورة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني كانت معلقة في القطاع.

وأكدت مصادر محلية أن الأجهزة الأمنية التي تديرها حماس اعتقلت مجدي المغربي، من سكان رفح، بعد يوم من ظهوره في فيديو وهو يزيل صورة كبيرة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني سابقا، رفعت على لوحة بغزة.





ولم يكتف الحزب برفع صور لسليماني وإطلاق شوارع باسمه، لكنه عمد إلى وضع تمثال له في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية التي تعتبر معقله في بيروت.

فيما لم يسجل أي تعليق رسمي على كل ما ذلك.