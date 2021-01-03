إحباط "هجومين إرهابيين إسلامويين" في فرنسا خلال سنة 2020

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد مدير فرقة عمل مكافحة الإرهاب في فرنسا لوران نونييز الأحد إحباط "هجومين إرهابيين إسلامويين" خلال سنة 2020 مؤكدا إحباط "ما مجمله 33 هجوما منذ 2017".

ولم يقدم نونييز الذي حل ضيف لقاء "غران راندي فو" الذي بثته وسائل الإعلام الفرنسية "أوروب1" و"سي نيوز" و"لي زيكو" أي إشارة تدل على طبيعة هذين الهجومين اللذين تم إحباطهما.

ولفت إلى أن "الإرهاب الإسلاموي" يمثل "تهديدا ذا أولوية" وهو "داخلي المنشأ" و"تزداد صعوبة اكتشافه". وتابع "جرى العمل بسرعة كبيرة جدا" لافتا إلى مقتل الأستاذ سامويل باتي في تشرين الأول/أكتوبر.

"نقطة مشتركة"

وشدد نونييز على أن هناك "نقطة مشتركة" بين الهجمات الثلاث الأخيرة التي نفذت في فرنسا (المبنى السابق لمقر صحيفة شارلي إيبدو وسامويل باتي وكنيسة نيس) وهي "التجديف، الرغبة في الانتقام للنبي".

ولدى سؤاله عن متابعة قضية المدانين بالإرهاب الذين من المقرر الإفراج عنهم خلال العام 2021، قال نونييز إنه ستفرض عليهم "التزامات إدارية" (تقييم منتظم وحظر وجودهم في أماكن معينة...).

وفيما يتعلق باليمين المتطرف، أشار نونييز إلى إحباط "خمس هجمات" منذ العام 2017 وعبر عن قلقه من "زيادة نفوذ المتطرفين وبقائهم".