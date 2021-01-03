الحكومة اليمنية توجه بسرعة عودة مسؤولي الإعلام والثقافة والسياحة إلى عدن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وجهت الحكومة اليمنية اليوم الأحد بسرعة عودة كافة مسؤولي قطاعات الإعلام والثقافة والسياحة إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وأصدر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني تعميما ، وجهه إلى نوابه ورؤساء المؤسسات والهيئات والصناديق والمستشارين والوكلاء في الوزارة، يقضى بضرورة عودتهم الفورية لممارسة مهامهم من عدن.

وأضاف التعميم ، الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم ، أن ذلك جاء بتوجيهات من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لتطبيع الأوضاع وعودة كافة مؤسسات الدولة إلى عدن. ويتواجد العديد من مسؤولي هذه الوزارة في عدة دول ، ويمارسون مهامهم خارج البلاد.

وكان رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قد عادوا إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، من العاصمة السعودية الرياض، بعد نحو أسبوعين من تشكيل الحكومة الجديدة المكونة من 24 وزيرًا، مناصفة بين الشمال والجنوب.