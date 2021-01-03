شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل أقل من 100 إصابة بكورونا للمرة الأولى منذ 9 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 3 يناير 2021، تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363061حالة ويعتبر هذا أقل عدد إصابات منذ 9 أشهر.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 180 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 354443حالة . وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى‏ 6246حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ ( 2372 ) والحالات الحرجة (358 ) حالة

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل أقل من 100 إصابة بكورونا للمرة الأولى منذ 9 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.