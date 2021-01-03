شكرا لقرائتكم خبر عن كابول: مقتل 60 مسلحاً بينهم قيادي في ولاية هلمند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم (الأحد) مقتل 60 مسلحاً على الأقل وإصابة 12 آخرين في اشتباكات وغارات عنيفة شهدتها ولاية هلمند أمس (السبت)، مؤكدة أن من بين القتلى قائد إحدى مناطق طالبان عبدالسلام و3 خبراء متفجرات.

وافادت الوزراة في بيان لها بأن الخسائر تكبدتها طالبان في معارك يومي الجمعية والسبت في عدد من مناطق أفغانستان، موضحة أن الملا شفيع الله الملقب بمولوي نازم، زعيم منطقة في ولاية هلمند، و5 من رجاله، قتلوا وأصيب 4 مسلحين إثر غارات جوية شنتها القوات الجوية الأفغانية على المناطق المحيطة بالولاية.

وذكرت صحيفة «أفغانستان تايمز» أن مقاتلي طالبان نصبوا كمينا لحافلة مدنية صغيرة على طريق سريع في غرب إقليم هيرات بغرب البلاد المضطرب، واحتجزوا جميع ركابها.